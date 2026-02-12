SiciliaBanca | esperta BNL alla Vice Direzione focus su crescita e valorizzazione del capitale umano nel territorio

La banca cooperativa SiciliaBanca ha scelto Patrizia Mancino come nuovo vice direttore generale. La nomina segna una svolta nella gestione, con l’obiettivo di rafforzare la crescita e valorizzare il capitale umano nel territorio. Mancino si dedica ora a guidare le strategie per lo sviluppo locale e a migliorare i servizi offerti ai clienti.

SiciliaBanca: Patrizia Mancino alla Vice Direzione Generale, una svolta manageriale per la banca cooperativa. Caltanissetta, 12 febbraio 2026 – SiciliaBanca ha annunciato la nomina di Patrizia Mancino a Vice Direttore Generale, un passo strategico per rafforzare la governance e le funzioni direzionali dell'istituto. La decisione, formalizzata il 30 dicembre 2025, si inserisce in un piano di evoluzione organizzativa volto a consolidare il ruolo della banca come punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse umane nel territorio siciliano. Un'esperienza trentennale nel settore bancario.

