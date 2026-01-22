Premio Giustizia a Chieti | i nomi dei vincitori

Il “Premio Giustizia” di Chieti, organizzato dall’associazione Sandro Pertini e presieduto da Veltra Muffo, si terrà il 7 febbraio alle ore 15. La cerimonia sarà presentata da Massimo Pasqualone e arricchita dalla mostra di Maria Basile. Di seguito, i nomi dei vincitori di questa edizione.

Il premio è a cura dell'associazione Sandro Pertini, la cerimonia il prossimo 7 febbraio negli spazi del Nuovo Albergo a Chieti Scalo L'associazione Sandro Pertini, presieduta da Veltra Muffo, anche quest'anno organizza il "Premio Giustizia", che sarà presentato da Massimo Pasqualone e allietato dalla mostra di Maria Basile il prossimo 7 febbraio, alle ore 15.30, negli spazi del Nuovo Albergo a Chieti Scalo. "La giustizia è amministrata in nome del popolo, cui appartiene la sovranità. Il popolo si sente davvero sovrano in Italia? Molti cittadini – sottolinea Veltra Muffo-, soprattutto i giovani, purtroppo, non si riconoscono nella democrazia parlamentare, sentono calpestati i loro diritti alla scelta politica e si sono disaffezionati alla politica, rinunciando al loro diritto di voto".

