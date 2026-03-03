Notte da incubo in strada perché l' hotel prenotato a Vienna è chiuso Booking condannato

Una famiglia di Lecce ha vissuto una notte difficile in strada dopo aver scoperto che l’hotel prenotato a Vienna era chiuso. La prenotazione, effettuata tramite Booking, ha portato alla condanna del servizio. La famiglia aveva pianificato il viaggio con attenzione, ma si è trovata senza sistemazione all’arrivo nella capitale austriaca. La situazione ha causato disagio e disagi durante la notte.

La pianificazione meticolosa di un viaggio rappresenta per molti il preludio del piacere della vacanza stessa, tuttavia, per una famiglia di Lecce, quella che doveva essere una piacevole parentesi culturale di due giorni a Vienna si è trasformata in un incubo. La vicenda, che ha visto come protagonista negativo il colosso delle prenotazioni online Booking.com, si è conclusa recentemente nelle aule di giustizia con una sentenza che segna un punto a favore dei diritti dei consumatori contro i giganti dell'e-commerce. Il Giudice di Pace di Lecce ha infatti stabilito che la responsabilità della piattaforma non si esaurisce nella semplice intermediazione, ma deve garantire una protezione effettiva al viaggiatore, specialmente quando sorgono imprevisti legati alla regolarità amministrativa delle strutture ospitanti.