Vacanza a Madrid rovinata giudice di pace condanna Bookingcom

Un consumatore veronese impegnato in un viaggio a Madrid ha visto rovinata la vacanza a causa di un problema con la prenotazione. Il giudice di pace di Verona ha stabilito che Booking.com è responsabile di quanto accaduto e ha condannato la piattaforma. La decisione si basa su un procedimento legale avviato dal turista, che ha richiesto un risarcimento.

Riconosciuti responsabilità e risarcimento. Adiconsum Verona: «Le piattaforme devono tutelare i consumatori» Il giudice di pace di Verona ha condannato Booking.com, riconoscendo la responsabilità della piattaforma in una vicenda che ha coinvolto un consumatore veronese diretto a Madrid. La pronuncia è arrivata dopo una serie di disservizi che hanno trasformato un viaggio programmato dal 25 al 28 ottobre 2024 in un’esperienza tutt’altro che serena. Secondo quanto emerso dagli atti, il viaggiatore aveva acquistato tramite Booking.com un pacchetto con volo di andata e ritorno e soggiorno presso la struttura “Mini Studio Lovely Gran Via”. Il giorno della partenza, però, l'uomo ha scoperto che le date del volo erano state modificate senza che nessuna comunicazione gli fosse mai arrivata. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Vacanza a Madrid rovinata, giudice di pace condanna Booking.com Articoli correlati Can Yaman dopo l’arresto: “Vacanza rovinata”Can Yaman a El Pais ha parlato del suo arresto in Turchia che tanto ha fatto discutere la settimana scorsa. Meteo, la condanna dall'indice NAO: Pasqua rovinata dalla pioggia?Che tempo farà a Pasqua? Manca ancora un mese, ma dai modelli meteorologici emergono indicazioni ben precise. Una selezione di notizie su Vacanza a Madrid rovinata giudice di... Discussioni sull' argomento Booking.com condannata dal Giudice di Pace di Verona per vacanza rovinata; La storia del canterano del Real Madrid che colpì per sbaglio Cristiano Ronaldo: una carriera rovinata. Sentenza storica: Booking deve risarcire la vacanza rovinata di un veroneseVacanza rovinata a Madrid: il Giudice di Pace di Verona condanna Booking.com a risarcire un cliente veronese. Una sentenza destinata a fare scuola quella emessa dal Giudice di Pace di Verona, che ha r ... veronaoggi.it Condannata Booking.com per vacanza rovinataIl Giudice ha quindi riconosciuto il rimborso delle somme relative al soggiorno non usufruito oltre ad un risarcimento di 600 euro per danno da vacanza ... giornaleadige.it Prima si lavorerà in montagna, in Germania. E con l'avanzare del Mondiale sarà anche più chiaro chi parteciperà effettivamente alla tournée e chi invece sarà ancora in vacanza. In ogni caso i programmi estivi saranno al centro delle riunioni che ad inizio ap x.com Ciao a tutti sto pensando a una vacanza in Tunisia, zona Mahdia, a fine agosto Chi c’è già stato Com’è il mare Fa troppo caldo in quel periodo E cosa consigliate assolutamente da vedere Accetto consigli, esperienze e dritte di ogni tip - facebook.com facebook