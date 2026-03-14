Meteo la condanna dall' indice NAO | Pasqua rovinata dalla pioggia?

Le previsioni meteo per Pasqua indicano possibili piogge, secondo i modelli delle ultime settimane. L’indice NAO segnala condizioni avverse che potrebbero influenzare il tempo durante le festività. I meteorologi monitorano costantemente i dati per aggiornare le proiezioni, anche se manca ancora un mese alla data. Le informazioni attuali suggeriscono che il clima potrebbe non essere ideale per le celebrazioni all'aperto.

Che tempo farà a Pasqua? Manca ancora un mese, ma dai modelli meteorologici emergono indicazioni ben precise. Le elaborazioni a lungo termine, pur non potendo ancora offrire una previsione definitiva per il 5 e 6 aprile, segnalano una tendenza orientata verso una fase instabile, con condizioni atmosferiche molto mobili sull'Italia proprio nei giorni delle festività. Alla base di questo scenario c'è soprattutto l'andamento dell'indice NAO, il parametro che misura la differenza di pressione tra la depressione d'Islanda e l'anticiclone delle Azzorre. Secondo l'analisi probabilistica elaborata da Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, per l'avvio di aprile i valori attesi sarebbero neutri o debolmente negativi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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