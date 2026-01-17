Can Yaman dopo l’arresto | Vacanza rovinata

Can Yaman ha condiviso con El País i dettagli dell’incidente che lo ha coinvolto in Turchia una settimana fa, quando è stato arrestato e successivamente rilasciato. L’attore ha spiegato come questa esperienza abbia influito sulla sua vacanza, lasciandolo con sensazioni di disagio. L’episodio ha suscitato interesse, evidenziando le difficoltà e le tensioni che possono emergere anche in momenti di relax.

Can Yaman a El Pais ha parlato del suo arresto in Turchia che tanto ha fatto discutere la settimana scorsa. L’attore era stato a Istanbul per trascorrere le vacanza di Natale quando, una delle ultime sere, durante una retata, è stato arrestato. In realtà è stato scarcerato il giorno dopo, dopo i dovuti controlli, ma la notizia, per ovvi motivi, ha fatto il giro del web. Can Yaman è uno degli attori del Paese più acclamato al mondo, al momento, ciò soprattutto dopo il successo avuto con Sandokan. Questa notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno, per questo lui ci ha tenuto a fare subito chiarezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Can Yaman dopo l’arresto: “Vacanza rovinata” Leggi anche: Basta bugie su Can Yaman, l’attore è stato rilasciato dopo l’arresto: ecco la verità dopo il fango Leggi anche: Can Yaman, caos in Mediaset dopo l’arresto: cosa accade ora Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Can Yaman smentisce l’arresto le prime parole dell’attore | Non fate copy paste; Can Yaman dopo l’arresto per droga parla il suo preparatore atletico | Cosa faceva davanti a me; Can Yaman rompe il silenzio | la sua risposta dopo l’arresto in Turchia fa discutere; Basta bugie su Can Yaman l’attore è stato rilasciato dopo l’arresto | ecco la verità dopo il fango. Gli ultimi aggiornamenti dopo l’arresto di Can Yaman - Yaman ha ribadito che la rapidità del suo rilascio e la possibilità di tornare immediatamente ai suoi impegni professionali in Italia rappresentano la prova evidente della sua estraneità a condotte ... ilcinemaniaco.com

