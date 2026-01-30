Ia | Fontana ' utilizzo consapevole e sicuro per evitare aumento tensioni internazionali'

La ministra Fontana avverte: bisogna usare le nuove tecnologie in modo consapevole e sicuro. Crede che, in un mondo sempre più competitivo, non basta più confrontarsi solo su economia o politica, ma anche su come si gestiscono e si controllano i nuovi asset strategici. La sfida, dice, è evitare che queste competizioni portino a tensioni internazionali.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La competizione a livello mondiale non si misura più soltanto nel confronto tra modelli economici, politici e culturali tra loro alternativi, ma anche nella capacità di gestire e sviluppare e governare nuovi asset strategici. Tra questi, l'intelligenza artificiale occupa una posizione predominante in quanto è in grado di incidere sugli equilibri geopolitici e di influire in maniera significativa sul modo di formarsi, di pensare e di decidere nei cittadini. I sistemi di tipo generativo rischiano così di accentuare le attuali tensioni che già stanno mettendo a dura prova il multilateralismo, costruito nel secondo dopoguerra e incentrato sui principi della Carta delle Nazioni unite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

