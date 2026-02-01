Questa sera va in onda su Canale 5 l’ultimo episodio di “Zelig 30”. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano a condurre lo show, che ha visto sul palco tanti ospiti speciali e il cast storico della trasmissione. La puntata finale promette risate e sorprese, con gli sketch più divertenti di questa edizione.

MILANO – Lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “Zelig 30”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Ospiti speciali del gran finale: Ale e Franz, Antonio Albanese e Aurelio “Cochi” Ponzoni, che insieme alla Paolo Jannacci Band interpreterà le sigle storiche delle diverse edizioni del programma. Sul palco si alterneranno anche Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock, Senso D’Oppio e Dario Vergassola. Nel corso della serata numeri storici dal vivo e preziosi materiali d’archivio si intrecceranno in un racconto continuo fatto di risate, memoria e attualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ultimo appuntamento con “Zelig 30”: gli ospiti speciali e il cast

Lunedì 19 gennaio, su Canale 5, torna "Zelig 30", lo spettacolo comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

