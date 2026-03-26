Il patrimonio di valore attribuito a un’ex Bond Girl è stato recuperato in Toscana, nel cuore del Chianti. I beni e le opere d’arte, tra cui alcune appartenenti all’attrice, erano stati nascosti in una proprietà locale. La scoperta segue un’indagine giudiziaria riguardante un complesso intrigo finanziario internazionale che ha coinvolto la protagonista. La vicenda ha portato alla luce un patrimonio di diversi milioni di euro.

Dal leggendario bikini bianco sfoggiato sulle spiagge del Mar dei Caraibi nel 1962, che la consacrò come prima e indimenticabile Bond Girl accanto a Sean Connery in “Agente 007 – Licenza di uccidere”, alle aule di tribunale, vittima di un sofisticato intrigo finanziario internazionale. L’attrice svizzera Ursula Andress, che ha compiuto 90 anni lo scorso 19 marzo, ha visto gran parte dei risparmi di una vita sparire in una complessa rete di riciclaggio. Oggi, però, quel patrimonio milionario è stato rintracciato e bloccato in Italia, chiudendo un cerchio investigativo degno di un thriller. La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress: beni e opere d’arte dell’ex Bond Girl erano nascosti in Toscana, nel cuore del Chianti

Articoli correlati

Ritrovato il patrimonio rubato a Ursula Andress, beni e opere d’arte per 20 milioniPatrimonio milionario “sparito” e ritrovato grazie a un’indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione.

Ursula Andress, ritrovato il patrimonio milionario sottratto all’attriceRitrovato grazie a un’indagine internazionale, che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione, il patrimonio milionario che...

Tutti gli aggiornamenti su Ursula Andress

Ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress: beni e opere d’arte dell’ex Bond Girl erano nascosti in Toscana, nel cuore del ChiantiLa DDA di Firenze ha sequestrato ville, vigneti e opere d'arte a San Casciano Val di Pesa, parte del patrimonio sottratto alla prima Bond Girl ... ilfattoquotidiano.it

Cinema, ritrovato il patrimonio rubato a Ursula Andress: beni e opere d'arte per 20 milioniIl patrimonio milionario di dell'attrice svizzera Ursula Andress sparito è stato ritrovato grazie a un'indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione. La ... msn.com