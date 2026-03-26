Un patrimonio milionario sottratto a un’attrice 90enne è stato recuperato a seguito di un’indagine internazionale. La ricerca ha scoperto una rete di riciclaggio complessa coinvolta nel trasferimento di beni di valore. La vicenda riguarda la perdita di beni appartenenti all’attrice, nota per aver interpretato la prima Bond-Girl del cinema.

Ritrovato grazie a un’indagine internazionale, che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione, il patrimonio milionario che era stato sottratto all’attrice 90enne Ursula Andress, celebre per essere stata la prima Bond-Girl del cinema. La Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, con la Guardia di finanza, ha disposto il sequestro di beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro riconducibili, secondo l’accusa, alla gestione illecita dei patrimoni dell’attrice svizzera, parte offesa nell’inchiesta. La denuncia dell’attrice e l’inchiesta in svizzera. L’indagine ha origine in Svizzera, dove Andress aveva denunciato una progressiva depauperazione delle sue disponibilità finanziarie affidate a soggetti fiduciari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ursula Andress, ritrovato il patrimonio milionario sottratto all’attrice

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