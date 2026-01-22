Mi ha sottratto 18 milioni di franchi svizzeri | Ursula Andress accusa il banchiere Eric Freymond di appropriazione indebita falsificazione di documenti e riciclaggio

Ursula Andress ha presentato una denuncia contro il defunto banchiere Eric Freymond, accusandolo di aver sottratto 18 milioni di franchi svizzeri. Le accuse, depositate presso un tribunale svizzero, riguardano appropriazione indebita, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro. La vicenda coinvolge l’89enne attrice e il suo ex consulente finanziario, sottolineando questioni di gestione patrimoniale e legalità nel settore finanziario svizzero.

Appropriazione indebita, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro. Queste le accuse depositate ad un tribunale svizzero da parte dell’89enne attrice Ursula Andress contro il suo consulente finanziario, Eric Freymond, morto l’anno scorso a Gstaad. La Procura della Repubblica del Canton Vaud sta indagando su un ammanco che la Andress quantifica in circa 18 milioni di franchi svizzeri che le sono stati sottratti, probabilmente, a sua insaputa. La Andress, nota per essere stata la prima Bond girl in “ James Bond – 007 Dr. No” al fianco di Sean Connery, ha presentato una denuncia penale contro il suo ex gestore patrimoniale, Éric Freymond, già coinvolto in precedenza in un caso simile che coinvolgeva il patrimonio degli eredi di Hermes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

