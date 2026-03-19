Buon compleanno Ursula Andress Alessandro Nesta…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità: Ursula Andress, nota per il suo ruolo nel cinema, Alessandro Nesta, ex calciatore e allenatore, Vittoriano Vancini, regista e sceneggiatore, Daniele Piccinin, artista e musicista, e Claudio, nome che si riferisce a più persone con carriere diverse. Questi individui condividono la data di nascita e vengono ricordati per le loro attività pubbliche.

Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta, Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Mario Monti, Glenn Close, Marina Occhiena, Bruce Willis, Andrea Tornielli, Daniele Pradè, Andrea Giuliacci, Eleonora Bechis, Franco Brienza. Oggi 19 marzo compiono gli anni: Vittoriano Vancini, giornalista; Daniele Piccinin, giornalista; Vanni Ronsisvalle, scrittore, giornalista, autore tv; Giuliano Turatti, ex calciatore Padova, Trapani, Mantova, Biellese; Paolo Levi, critico d’arte, giornalista, saggista; Ursula Andress, attrice; Domenico de Dominicis, ex calciatore Spezia, Reggiana. Inoltre, festeggiano il compleanno: Valentino.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta… Articoli correlati Buon compleanno Edwige Fenech, Alessandro Pigliacampo, Giacomo de Feo, Emma Marcegaglia, Anthony Fauci, Franco Panizza, Francesco Saverio Romano, Francantonio Genovese, Ed Miliband, Ricky Martin,... Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi…Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi, Lorenzo Robustelli, Rupert Murdoch, Giulio Sapelli, Margherita Boniver, Cochi Ponzoni,... Approfondimenti e contenuti su Ursula Andress Argomenti discussi: I 90 anni di Ursula Andress la Bond-girl uscita dalla acque che incantò con il memorabile bikini bianco. Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta…Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta, Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Mario Monti, Glenn Close, Marina Occhiena, Bruce Willis, Andrea ... romadailynews.it Ursula Andress, gli 80 anni della prima Bond girl. LE IMMAGINIBuon compleanno a Ursula Andress, nata a Ostermundigen, in Svizzera, il 19 marzo 1936. L'attrice che per prima ha interpretato il ruolo di Honey Ryder, la prima bond girl nel primo della serie dei ... affaritaliani.it