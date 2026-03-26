È stato ritrovato il patrimonio milionario della prima attrice a interpretare il ruolo di Bond Girl, nota per il suo ruolo nel film ambientato nelle acque della Giamaica. La protagonista è celebre per un’immagine iconica in cui emerge dalle acque con un bikini bianco e un coltello alla cintura. La scoperta riguarda i beni di questa attrice, che ha segnato un’epoca cinematografica.

Il mito di Ursula Andress è legato a quello di in un’immagine senza tempo: quella di Honey Ryder che emerge dalle acque cristalline della Giamaica con un bikini bianco e un coltello alla cintura. Era il 1962, il film era Agente 007 – Licenza di uccidere, e lei diventava ufficialmente la prima, insuperabile Bond Girl. Oggi, a 90 anni, l’attrice svizzera torna purtroppo protagonista delle cronache per una vicenda giudiziaria intricata che sembra uscita proprio da una sceneggiatura di spionaggio. Al centro del caso, un patrimonio da capogiro che le era stato sottratto e che finalmente è stato individuato e sequestrato. La denuncia di Ursula Andress. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ursula Andress, ritrovato il patrimonio milionario della prima Bond Girl: cos’era successo

Articoli correlati

Ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress: beni e opere d’arte dell’ex Bond Girl erano nascosti in Toscana, nel cuore del ChiantiDal leggendario bikini bianco sfoggiato sulle spiagge del Mar dei Caraibi nel 1962, che la consacrò come prima e indimenticabile Bond Girl accanto a...

Ursula Andress, ritrovato il patrimonio milionario sottratto all’attriceRitrovato grazie a un’indagine internazionale, che ha fatto luce su una rete di riciclaggio di grande sofisticazione, il patrimonio milionario che...

Altri aggiornamenti su Ursula Andress

Temi più discussi: Ursula Andress compie 90 anni, la prima Bond Girl leggendaria dal bikini bianco; Irlanda del Nord, O’Neill avverte l’Italia Abbiamo tutto da guadagnare; Ursula Andress compie 90 anni: Il mio ex manager mi ha rubato 18 milioni, sono devastata e soffro d'ansia. Tutto questo mi sta uccidendo; Cambiano i programmi alle scuole superiori: le modifiche per ogni materia – La decisione.

Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: beni e opere d’arte per 20 milioni di euro(Adnkronos) - Dal bikini più celebre della storia del cinema alle ombre di un tradimento finanziario degno di un film di spionaggio. L'attrice svizzera Ursula ... vicenzareport.it

Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: beni e opere d’arte per 20 milioniIl Patrimonio milionario sparito dell'attrice Ursula Andress è stato ritrovato grazie a un’indagine internazionale che ha fatto luce su una rete di ... ilmessaggero.it

Sequestro preventivo di un patrimonio immobiliare da 20 milioni di euro in un'inchiesta della procura di Firenze che lo ritiene profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell'attrice Ursula Andress, quale persona offesa. L'indagine ha origine dall - facebook.com facebook

Riciclaggio ai danni di Ursula Andress, sequestro da 20 milioni Nel Chianti sigilli a immobili rurali di prestigio, opere d'arte, vigneti #ANSA x.com