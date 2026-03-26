Ursula Andress ritrovato a Firenze il patrimonio rubato | beni e opere d’arte per 20 milioni di euro

In Toscana, è stato recuperato un patrimonio rubato valutato circa 20 milioni di euro, che comprende beni e opere d’arte. L’indagine internazionale ha portato alla scoperta di una rete coinvolta nel traffico di beni culturali. Il recupero è stato possibile grazie a attività investigative coordinate tra diverse forze dell’ordine. I dettagli sulla natura dei beni e le modalità del furto non sono ancora stati resi noti.

La Andress è stata vittima di una truffa, rivelatasi poi un intrigo internazionale che ha coinvolto beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro. La vicenda, che ha avuto origine in Svizzera e si è sviluppata fino a Firenze, si è conclusa con un maxi-sequestro disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze. Il maxi-sequestro è stato eseguito stamattina, 26 marzo 2026, presso la tenuta di Palazzo al Bosco a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), spazio dedicato alla cultura contemporanea sulle colline di San Casciano Val di Pesa, vicino a Firenze. Sigilli anche a alcune opere d’arte raccolte da Carolina ed Eric Freymond, quest’ultimo ex gestore patrimoniale di Ursula Andress morto suicida nel 2025. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Firenze, riciclaggio ai danni di Ursula Andress: sequestro da 20 milioni #ursulaandress x.com