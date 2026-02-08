Urso | Olimpiadi vetrina per Made in Italy e Italia di successo

Durante le Olimpiadi di Cortina, il ministro Urso ha messo in evidenza il ruolo della manifestazione come vetrina per il Made in Italy. Ha sottolineato come le imprese italiane di abbigliamento e attrezzature sportive trovino in questo evento una grande occasione di visibilità. Nonostante il 2025 sia stato un anno difficile, tra conflitti armati e guerre commerciali, l’Italia è riuscita a salire al quarto posto tra i paesi esportatori mondiali, superando Giappone e Corea del Sud. Un risultato che testimonia la forza e l’attrattiva del

Cortina, 8 feb. (askanews) - "Le Olimpiadi sono una grande vetrina per il Made in Italy, certamente per le imprese dello sport, per coloro che realizzano abbigliamento, attrezzature sportive, che sono una voce importante delle nostre esportazione, ma in generale per il nostro Made in Italy, per il nostro Paese che lo scorso anno, nel 2025, l'anno orribile in cui si sono moltiplicati i conflitti armati intorno all'Europa e anche le guerre commerciali che hanno attraversato il nostro continente, l'Italia è salita sul podio, è giunta al quarto posto, scavalcando paesi esportatori come Giappone e Corea del Sud, quarto paese esportatore al mondo e nel contempo ha aumentato la sua attrattività". 🔗 Leggi su Iltempo.it

