Il 12 marzo 2026 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in cui Sara Gaudenzi ha annunciato la sua scelta. Durante la registrazione, la ragazza ha comunicato la decisione di optare per uno dei due pretendenti, con cui ha concluso il suo percorso nel programma. La puntata ha visto anche alcuni momenti di confronto tra i protagonisti, mentre la decisione è stata resa nota in modo improvviso.

Sara Gaudenzi è arrivata alla scelta improvvisa nel suo percorso a Uomini e Donne. Nella giornata di 12 Marzo 2026 si è verificato un colpo di scena che nessuno si aspettava, soprattutto dopo quanto accaduto nella registrazione precedente. Il programma, attraverso i propri canali social, ha lasciato trapelare una svolta definitiva, mostrando anche le prime immagini dal dopo-scelta. Chi è la nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi La scelta di Sara Gaudenzi confermata dalla redazione di Uomini e Donne. A dare conferma del colpo di scena è stato il profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato, il programma ha pubblicato anche i primi scatti legati al momento, con petali rossi e immagini che raccontano un dopo-scelta già molto “romantico”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 12 Marzo 2026: Sara Gaudenzi ha scelto

Articoli correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 3 marzo: Sara contro i corteggiatori

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 11 marzo: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara

Aggiornamenti e notizie su Sara Gaudenzi

Temi più discussi: Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo; Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del 2 e del 3 marzo; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro e Matteo rissa sfiorata, Sara Gaudenzi colta da malore; Uomini e donne, ennesimo flop per Gemma: discussione tra gli over, Sara presenta la nonna ad Alessio.

Sara ha scelto Alessio a Uomini e Donne: ecco le anticipazioniUomini e Donne, scelta a sorpresa: Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca Colpo di scena nella registrazione di oggi, 12 marzo ... tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, colpo di scena: quasi rissa tra Ciro e Matteo dopo i baci di SaraRegistrazione movimentata a Uomini e Donne: dopo i baci di Sara a due corteggiatori la situazione è degenerata fino a un confronto nel backstage ... notizie.it