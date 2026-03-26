Università di Salerno sciopero il 27 marzo | stop ai servizi ristoro

Domani, 27 marzo 2026, si svolgerà uno sciopero del personale dei servizi ristoro presso l’Università di Salerno. La protesta coinvolge i lavoratori che operano nelle mense e nelle strutture di ristorazione dell’ateneo, con conseguente sospensione delle attività di ristorazione previste nel campus. La protesta è stata ufficialmente proclamata e potrebbe causare disagi agli utenti e alle attività universitarie.

Giornata di disagi in arrivo per il campus dell’ Università degli Studi di Salerno. Per domani, 27 marzo 2026, è stato proclamato uno sciopero del personale impiegato nei servizi ristoro all’interno dell’Ateneo. La mobilitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL e interesserà l’intero arco della giornata lavorativa. Stop a bar e ristorazione. Nel corso dello sciopero è prevista la sospensione dei servizi di bar e ristorazione presenti nel campus, con inevitabili ripercussioni sulla quotidianità di studenti, docenti e personale universitario. I punti ristoro resteranno quindi chiusi per tutta la durata della protesta, determinando disagi soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Università di Salerno, sciopero il 27 marzo: stop ai servizi ristoro Articoli correlati Sciopero trasporti 27 marzo 2026: categorie coinvolte e servizi a rischioVenerdì 27 marzo 2026 è attesa una nuova giornata di sciopero nazionale che coinvolge in modo significativo i trasporti pubblici in molte città... Sciopero 27 marzo per trasporti, scuola e stampa: i possibili disagi per i servizi coinvoltiNella giornata di venerdì 27 marzo il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sui trasporti.