Nella giornata di venerdì 27 marzo il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sui trasporti. Come specificato dall’Atm (Azienda trasporti milanesi) il servizio potrebbe “non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio “. A essere colpiti dallo sciopero nella stessa giornata saranno anche i settori di scuola e stampa, che rivendicano, tra le altre, adeguamenti salariali. Per il settore trasporti le ragioni dello sciopero sono da ricondurre ai problemi salariali, contrattuali, igienici e di sicurezza dei lavoratori del gruppo Atm. Il sindacato denuncia “mancati rinnovi contrattuali, irrisori aumenti salariali, la soppressione dei premi ad personam, eccessivo utilizzo del lavoro straordinario e carenza strutturale di personale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero 27 marzo per trasporti, scuola e stampa: i possibili disagi per i servizi coinvolti

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