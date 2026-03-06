A partire da ottobre 2025, United Airlines ha annunciato che i passeggeri devono indossare cuffie se vogliono utilizzare la connessione Internet fornita da Starlink a bordo degli aerei. La decisione è stata presa in seguito all’accordo con SpaceX, che ha portato l’attivazione del servizio di connessione tramite il satellite. La misura riguarda tutti i voli della compagnia che offrono il servizio di rete.

I viaggi aerei hanno subito un netto cambiamento da quando alcune compagnie hanno stipulato un accordo con SpaceX, l’azienda di Elon Musk che offre la rete Internet satellitare Starlink. L’arrivo della connessione in volo ha modificato i viaggi ad alta quota, che da silenziosi sono passati a più rumorosi e divertenti: la quiete dei passeggeri, dunque, è stata messa a rischio. Da quanto riporta Repubblica, la compagnia United Airlines ha deciso di rendere obbligatorio l’utilizzo delle cuffie per correre ai ripari. Grazie a questa innovazione, su alcuni aerei è possibile rimanere a contatto con la Terra chiamando e messaggiando. Non solo, l’occasione di intrattenersi tramite la visione di un film o una serie tv non sfugge di certo agli appassionati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Aerei, cuffie obbligatorie sui voli United Airlines dopo l’inserimento di Starlink

Scontro tra Ryanair e Elon Musk: "Niente Starlink sui nostri aerei".E lui ribatte:"Idioti"Roma, 17 gennaio 2026 – È scontro aperto tra Elon Musk e Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair, protagonisti di un acceso botta e...

Scontro tra Ryanair ed Elon Musk: "Niente Starlink sui nostri aerei". E lui ribatte:"Idioti"Roma, 17 gennaio 2026 – È scontro aperto tra Elon Musk e Michael O'Leary, l'amministratore delegato di Ryanair, protagonisti di un acceso botta e...

Tutto quello che riguarda United Airlines.

Argomenti discussi: Aerei, obbligo di cuffie per i viaggiatori molesti. Troppo rumore col web veloce: l’effetto Starlink.

Aerei, obbligo di cuffie per i viaggiatori molesti. Troppo rumore col web veloce: l’effetto StarlinkL’uso della connessione con i satelliti di Musk sta cambiando l’esperienza di volo. I passeggeri passano molto più tempo in Rete tra visione di film, TikTok, ... repubblica.it

Film o musica senza cuffie in aereo, United Airlines può cacciare i passeggeriStretta contro i passeggeri indisciplinati a bordo degli aerei. Chi ascolta musica o guarda video dal proprio smartphone senza cuffie può essere rimosso dalla cabina e nei casi più estremi finire nell ... ansa.it