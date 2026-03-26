Un'Italia impaurita va in finale nei playoff Mondiali | Tonali e Kean scacciano gli incubi

L’Italia si qualifica per la finale dei playoff mondiali, battendo l’Irlanda del Nord 2-0 al Gewiss Stadium. Nella ripresa, le reti di Tonali e Kean permettono alla nazionale di Gattuso di conquistare la vittoria. La partita si è giocata senza ulteriori reti e senza altre segnature nel risultato finale.

Gli azzurri di Gattuso battono l'Irlanda del Nord 2-0 al Gewiss Stadium grazie alle reti nella ripresa di Tonali e Kean. L'Italia accede così alla finale dei playoff: il 31 marzo sfida decisiva in casa di una tra Galles e Bosnia per staccare il pass per i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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