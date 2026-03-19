Infortunio Tonali non c'è lesione | potrà essere convocato dall'Italia per i playoff Mondiali

Un infortunio al centrocampista non ha causato lesioni, permettendogli di essere disponibile per i playoff mondiali. Dopo un controllo, è stato riscontrato solo un edema, e quindi potrà essere convocato dalla nazionale italiana. La situazione ha evitato rischi di assenza prolungata e non ci sono altre complicazioni rilevate.

Sospiro di sollievo per l'Italia che non dovrà rinunciare a Tonali per i playoff Mondiali: solo un'edema per il centrocampista che può tornare subito in azione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Aggiornamenti infortunio Tonali: preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026. Tonali infortunio, allarme in vista dei playoff MondialiSandro Tonali si è infortunato alla gamba sinistra durante il match degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Newcastle. Approfondimenti e contenuti su Infortunio Tonali Temi più discussi: Italia, Tonali ko al 55' di Barcellona-Newcastle a una settimana dal playoff Mondiale; Tonali, infortunio in Barcellona-Newcastle: cosa si è fatto e come sta in vista di Italia-Irlanda del Nord; Allarme Italia in vista dei playoff Mondiali: Tonali esce per infortunio contro il Barcellona; Tonali, infortunio durante Barcellona-Newcastle: allarme Nazionale in vista degli spareggi Mondiali, cosa è successo. Infortunio Tonali, non c’è lesione: potrà essere convocato dall’Italia per i playoff MondialiSospiro di sollievo per l'Italia che non dovrà rinunciare a Tonali per i playoff Mondiali: solo un'edema per il centrocampista che può tornare subito ... fanpage.it Italia, Tonali tiene in ansia Gattuso: dal Newcastle notizie preoccupanti, il c.t. prepara il piano B per l’Irlanda del NordTonali si sottoporrà oggi agli esami clinici dopo l’infortunio rimediato contro il Barcellona, ma le parole del tecnico del Newcastle non promettono bene: Gattuso prepara il piano B per l'Italia ... sport.virgilio.it Ieri sera Sandro Tonali si era accasciato al suolo, ed era uscito al 55' di Barcellona-Newcastle per infortunio. Ma come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista non ha subito infortuni gravi e sarà a disposizione dell'Italia di Gattuso. Quando abbiamo - facebook.com facebook Infortunio Tonali, Newcastle e Italia in attesa dell'esito degli esami: le news #SkySport x.com