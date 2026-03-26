Italia Irlanda del Nord 2-0 | gli azzurri volano in finale dei playoff! Decidono le reti di Tonali e Kean!

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 nella semifinale dei playoff, qualificandosi così per la finale. Le reti sono state segnate da Tonali e Kean. La partita si è svolta negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con gli azzurri che hanno conquistato il passaggio alla fase decisiva per il torneo mondiale.

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