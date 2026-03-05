Concerto di Radio 105 Anselmo chiede lumi | Quali sono i costi del personale impiegato?

Durante un confronto pubblico, Anselmo ha chiesto chiarimenti sui costi del personale coinvolto nel concerto di Radio 105 previsto in piazza Trento e Trieste dal 20 al 22 marzo, in concomitanza con il referendum. La lista civica ha rivolto all’amministrazione una domanda diretta su chi sia responsabile delle spese relative al personale impiegato durante l’evento. La questione è stata sollevata pubblicamente senza ulteriori approfondimenti.

Chi paga? E’ sostanzialmente questa la domanda che la lista civica Anselmo sindaco rivolge all’amministrazione circa il concerto di Radio 105, in programma in piazza Trento e Trieste nelle giornate del 20, 21 e 22 marzo, tra l’altro in concomitanza con le votazioni per il referendum sulla giustizia. In tal senso, lo stesso ex candidato sindaco ha depositato una richiesta ufficiale di chiarimenti. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Entrata a pagamento nel Grattacielo, Pd: "Misura vessatoria, non può vigilare la polizia locale?" Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. E si cerca personale 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità: Civica Anselmo chiede lumi al ComuneA causa di una problematica al sottopasso di Torre Fossa, nei giorni scorsi è stata interrotta la circolazione nell’abitato della zona, all’incrocio... Confronto post-gara tra i dirigenti e il tecnico per capire il futuro di qualche elemento poco impiegato. Sulemana oggi sbarca a Cagliari. Da Thijs a Lyko: il club chiede lumi a ItalianoNon solo Fabbian, anche l’avventura in rossoblù di Sulemana viaggia verso i titoli di coda. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Concerto di Radio 105 Anselmo chiede.... Discussioni sull' argomento Evento di Radio 105, aumenta la sicurezza in città: dai militari alle barriere, cosa succederà; Bravi: Quando ho mandato la canzone a Conti, ho scritto a Fiorella; Ditonellapiaga: identità e coraggio di aprire il palco di Sanremo; TonyPitony porta il Contertony sul palco degli I-Days Milano. Lodovica Comello in concerto a Milano: ecco il video reportage di Moko!Venerdì 26 maggio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, c’eravamo anche noi di Radio 105 al fianco di Lodovica Comello in occasione del suo fantastico concerto! A seguire l’amatissima cantante, che ... 105.net Festival di Sanremo. . #Sanremo2027 Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del 77° Festival di Sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook