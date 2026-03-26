Un’altra donna entra a far parte del Direttivo Unirai assumendo il ruolo di tesoriere con maggioranza dei voti. Si tratta di Antonella Gurrieri, giornalista della Tgr Sicilia, che si aggiunge ai membri del consiglio direttivo. La sua elezione si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche all’interno dell’organizzazione.

Un’altra donna subentra ai vertici del Direttivo Unirai: con l’incarico di tesoriere è stata eletta a maggioranza Antonella Gurrieri. Redattrice della Tgr Sicilia, tra i fondatori di Unirai liberi giornalisti Rai e già fiduciaria della redazione di Catania, Gurrieri succede nell’incarico alla segretaria Sara Verta, oggi prima donna a guidare un sindacato di giornalisti Rai. Una scelta, quella del direttivo, che rafforza la vocazione di Unirai alla parità di genere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un’altra donna ai vertici del Direttivo Unirai: Antonella Gurrieri (Tgr Sicilia) eletta tesoriera

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