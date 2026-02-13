Sandra Gasbarri eletta all' unanimità nuova presidente del comitato territoriale Arci Viterbo

Sandra Gasbarri è stata eletta all’unanimità presidente del comitato territoriale Arci Viterbo durante l’ultima riunione del consiglio direttivo, che ha deciso di voltare pagina dopo la fine del mandato di Cipriana Contu, in carica dal dicembre 2022.

La 43enne è stata per lungo tempo cooperante internazionale allo sviluppo in Africa, soprattutto in Tanzania, con diverse Ong Cambio alla guida di Arci Viterbo. Il consiglio direttivo ha eletto all’unanimità Sandra Gasbarri come nuova presidente del comitato territoriale, carica ricoperta da Cipriana Contu dalla fine del 2022. Sandra Gasbarri, 43 anni, è stata per lungo tempo cooperante internazionale allo sviluppo in Africa, soprattutto in Tanzania, con diverse Ong e ha maturato esperienze nel mondo del terzo settore. Attualmente è segretaria del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre e dimissionaria presidente di Aucs - Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

