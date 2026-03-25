Unione dei Comuni Confermati 20mila euro per le associazioni del territorio

L'Unione dei Comuni della Garfagnana ha annunciato il rinnovo del finanziamento di 20.000 euro destinato alle associazioni locali. La decisione riguarda anche il 2026 e fa parte di un progetto di sostegno all’associazionismo nel territorio. La somma sarà distribuita alle organizzazioni che operano nella zona per sostenere le loro attività.

Si rinnova anche per il 2026 l’impegno dell’Unione Comuni Garfagnana nel promuovere e sostenere l’associazionismo della zona. Infatti sono stati deliberati 20 mila euro di contributi a favore di Associazioni, con sede sul territorio e senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative di valore per la collettività e di rilievo pubblico (culturali, educative, ricreative, sportive, sociali) che abbiano una rilevanza sovracomunale. Ad essere finanziati saranno i primi dieci progetti che si posizioneranno in graduatoria. Ovviamente, in caso di progetti a pari punteggio, essi potranno essere finanziati nel rispetto del budget assegnato. Si va da un minimo di 200 euro a un massimo di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei Comuni. Confermati 20mila euro per le associazioni del territorio Articoli correlati “Forteto eccellenza del territorio”, scivolone dell’Unione dei Comuni del MugelloLa cooperativa Il Forteto descritta sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello come un’eccellenza del territorio per la produzione del pecorino... Solidarietà, il Campania dona 10mila euro alle associazioni del territorioSi è svolta nella giornata del 6 gennaio la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa durante il periodo natalizio... Tutto quello che riguarda Unione dei Comuni Confermati 20mila... Temi più discussi: Unione dei Comuni. Confermati 20mila euro per le associazioni del territorio; Unione Utenti, confermati i vertici per il biennio 26/28. Minardi presidente; Epidemia di meningite in Inghilterra, i contagi non si fermano: salgono a 29 i casi confermati; Alberto Di Rubba in Parlamento al posto di Stefani, la scelta del Polesine e della Bassa Padovana: Ha prevalso l'ascolto. Unione dei Comuni. Confermati 20mila euro per le associazioni del territorioSi rinnova anche per il 2026 l’impegno dell’Unione Comuni Garfagnana nel promuovere e sostenere l’associazionismo della zona. Infatti sono stati deliberati 20 mila euro di contributi a favore di Assoc ... lanazione.it Unione dei Comuni Terre del Sole, aperto l’avviso per i contributi alle famiglieL’Unione dei Comuni Terre del Sole pubblica l’avviso per i contributi destinati alle famiglie con figli 0-6 anni iscritti a strutture educative pubbliche ... abruzzonews.eu La prima pagina de L'Unione Sarda di mercoledì 25 marzo Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook Intesa commerciale Australia-Unione europea per blindare le catene di fornitura e la proiezione nell’Indo-Pacifico x.com