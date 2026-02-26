Inaugurata la nuova autobotte pesante per l' Unione dei Comuni del Pratomagno

Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione di una nuova autobotte pesante presso Villa Cognola, nel comune di Castiglion Fibocchi. La vettura entrerà in servizio per supportare le operazioni di prevenzione e intervento contro gli incendi boschivi dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. La presentazione rappresenta un passo importante per rafforzare le capacità di risposta in situazioni di emergenza nel territorio.

Questa mattina, presso Villa Cognola nel comune di Castiglion Fibocchi, è stata inaugurata una nuova autobotte pesante in dotazione al servizio forestazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, destinata a contrastare gli incendi boschivi. Il presidente dell'Unione, Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi, ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di questo importante mezzo. L'autobotte, con una capacità di 4200 litri, rappresenta un accrescimento significativo della dotazione dei mezzi a disposizione della sala operativa provinciale, che ha sede presso l'Unione. "Grazie al Piano regionale agricolo forestale (Praf), siamo risultati assegnatari, insieme ad altre due Unioni, Ucm Colline del Fiora e Ucm Val di Bisenzio, di un finanziamento di 215.

