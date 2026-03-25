L’Università di Siena si è posizionata più in alto nel QS World University Rankings by Subject 2026, con 16 discipline inserite in classifica. La graduatoria, pubblicata il 25 marzo 2026, mostra un miglioramento rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando la presenza dell’ateneo tra le università riconosciute a livello internazionale in diverse aree di studio.

Arezzo, 25 marzo 2026 – QS World University Rankings by Subject 2026: l’Università di Siena migliora la sua posizione con ben 16 discipline in classifica. L’Università di Siena m igliora significativamente il proprio posizionamento nel panorama accademico internazionale ottenendo risultati di rilievo nella QS World University Rankings by Subject 2026, pubblicata il 25 marzo dall’editore internazionale Quacquarelli Symonds. L’Ateneo è presente quest’anno con ben 16 discipline, 10 in più rispetto allo scorso anno, e con risultati in miglioramento.Tra i risultati più rilevanti, due discipline si collocano nella top 100 a livello mondiale, Classics & Ancient History, che conferma la propria posizione, e Dentistry. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - QS World University Rankings by Subject 2026: Università di Siena migliora la sua posizione

Articoli correlati

QS World University Rankings 2026: UniFg cresce e si afferma per ricerca e apertura internazionaleL’Università di Foggia consolida il proprio ruolo nel panorama universitario italiano e internazionale secondo i QS World University Rankings 2026,...

QS World University Rankings: nel 2026 Unipi si conferma nelle prime 300 posizioniL'Ateneo pisano brilla nell'ambito delle 'Natural Sciences' con il 174° posto mondiale.

Una raccolta di contenuti su World University Rankings

Temi più discussi: Architettura, design, marketing: Qs premia le università di Milano. Politecnico e Bocconi nelle top ten della classifica mondiale per materia; Università di Padova tra le Top 50 mondiali: ecco chi lo dice; Università al top, Padova tra le 100: l'Ateneo è il quarto migliore in Italia. La classifica; Monash University and ClinChoice Forge Strategic Partnership to Accelerate Clinical Development of Innovative Therapies.

QS World University Rankings by Subject 2026: Università di Siena migliora la sua posizioneL’ateneo sale in classifica con ben 16 discipline. Ecco tutti i numeri ... msn.com

Politecnico di Milano tra i migliori atenei globali per insegnamento per Qs World UniversitySono uscite le classifiche del Qs World University Rankings by Subjects e il Politecnico di Milano si conferma un’eccellenza mondiale ... quifinanza.it

ANSA.it. . L'Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. L'Italia, come anticipa il Corriere della Sera, si collo - facebook.com facebook

Ied 78ma università al mondo per Art&Design. Riconoscimento del Qs World University Rankings by Sybject 2026 #ANSA x.com