Un’enorme nuvola di polvere avvolge l’autostrada | le immagini della tempesta di sabbia che si è abbattuta in Egitto

Una tempesta di sabbia ha colpito ieri un tratto dell’autostrada tra Zaafarana e Ras Ghareb, in Egitto. Le immagini mostrano una grande nube di polvere che avvolge la strada, riducendo la visibilità e creando condizioni di pericolo per i mezzi in transito. La tempesta si è verificata nel corso della giornata, coinvolgendo l’area in modo esteso.

Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta ieri in Egitto lungo l’autostrada che collega Zaafarana a Ras Ghareb. Un’enorme nuvola di polvere ha avvolto alcune zone del Governatorato del Mar Rosso settentrionale. Le immagini amatoriali riprese da un’auto in movimento. La strategia in Iran? È interessante vedere come la pensano al Cremlino Vittoria di Grégoire, l’economista Gilli: “Parigi come New York: città simbolo della distanza tra élite e realtà. Ma è qui che si forgiano le idee politiche” Petroliera turca attaccata da un sottomarino nel Mar Nero: trasportava greggio russo. Ma aveva legami con l’Iran Abuso d’ufficio, cosa prevede la direttiva europea: perché l’Italia ora rischia l’infrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un’enorme nuvola di polvere avvolge l’autostrada: le immagini della tempesta di sabbia che si è abbattuta in Egitto Articoli correlati Tempesta di sabbia avvolge la Striscia di Gaza, Emergency: “Ennesimo colpo a una popolazione già stremata” – VideoUna intensa tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza, avvolgendo completamente il territorio in una densa nube di polvere color argilla. Libano, una nuvola di fumo avvolge Beirut dopo un'esplosioneUna grande nuvola di fumo è salita nel cielo sopra Beirut a seguito di un’ esplosione nella capitale libanese, mentre proseguono le tensioni con... Altri aggiornamenti su Un'enorme nuvola di polvere avvolge... Argomenti discussi: Violenta tempesta di sabbia in Egitto, le immagini dall'auto; Violenta tempesta di sabbia in Egitto, le immagini dall'auto. Violenta tempesta di sabbia in Egitto, le immagini dall'autoUn'enorme nuvola di polvere avvolge l'autostrada tra Zaafarana a Ras Ghareb ... msn.com