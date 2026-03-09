Libano una nuvola di fumo avvolge Beirut dopo un' esplosione

Un’esplosione ha causato una grande nuvola di fumo sopra Beirut, avvolgendo la città in un momento di forte tensione. Le autorità stanno ancora valutando i danni, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Non sono state fornite informazioni immediate sulle cause dell’esplosione né sui feriti o danni materiali. La situazione rimane sotto osservazione.

Una grande nuvola di fumo è salita nel cielo sopra Beirut a seguito di un' esplosione nella capitale libanese, mentre proseguono le tensioni con Israele, che ha effettuato una serie di attacchi sui sobborghi meridionali della capitale libanese, dopo aver lanciato l'operazione militare congiunta con gli Stati Uniti contro l'Iran.