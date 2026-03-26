Europeo U 21 l' Italia passeggia sulla Macedonia del Nord | a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioni

Nella partita di qualificazione all'Europeo Under 21, l'Italia ha battuto la Macedonia del Nord con un risultato di 4-0. La gara si è giocata a Empoli, con le reti di Ndour al minuto 3, poi Lipani ed Ekhator che hanno segnato due gol in due minuti all’inizio della ripresa. La partita si è conclusa senza ulteriori segnature.

L’Italia Under 21 vince e con un poker sulla Macedonia del Nord sale a 18 punti nel girone E (la Polonia sarà di scena domani con l’Armenia): gli azzurrini visti qui meritano il successo e di continuare a credere nel primo posto che dà accesso immediato agli europei di categoria. Vince, gioca, si diverte senza mai perdere di vista l’avversaria che a settembre scorso, in casa, aveva ceduto solo di corto muso (1-0 con l’Italia in dieci). A Empoli la squadra dirige in scioltezza: il primo gol dopo tre minuti e pochi secondi certamente aiuta a mettere la gara nel canale giusto. Ci pensano Bartesaghi e Ndour, un asse Milan-Fiorentina che vede il terzino crossare dalla sinistra e il centrocampista con la 10 azzurra svettare di testa tra gli avversari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioni Articoli correlati Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Leggi anche: Italia Under 21-Macedonia del Nord: orario, dove vederla e probabili formazioni. Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia Tutti gli aggiornamenti su Europeo U 21 l'Italia passeggia sulla... Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; Baldini ‘vede’ la Macedonia del Nord: In campo con la giusta voglia. Bartesaghi: Il mister ci chiede di essere sempre positivi. Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioniL'incontro è stato deciso dalle reti di Ndour, a segno dopo 3', Lipani ed Ekhator, che in due minuti chiudono il match in apertura di ripresa. Nel finale Fini realizza dal dischetto ... msn.com Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio Carlo ... oasport.it L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord: a segno #Ndour, #Lipani, #Ekhator e #Fini. Finisce 4-0 per la Nazionale allenata da #Baldini (che si conferma guida solida): una vittoria importante in vista delle qualificazioni agli Europei. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE x.com