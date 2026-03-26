Europeo U 21 l' Italia passeggia sulla Macedonia del Nord | a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioni

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di qualificazione all'Europeo Under 21, l'Italia ha battuto la Macedonia del Nord con un risultato di 4-0. La gara si è giocata a Empoli, con le reti di Ndour al minuto 3, poi Lipani ed Ekhator che hanno segnato due gol in due minuti all’inizio della ripresa. La partita si è conclusa senza ulteriori segnature.

L’Italia Under 21 vince e con un poker sulla Macedonia del Nord sale a 18 punti nel girone E (la Polonia sarà di scena domani con l’Armenia): gli azzurrini visti qui meritano il successo e di continuare a credere nel primo posto che dà accesso immediato agli europei di categoria. Vince, gioca, si diverte senza mai perdere di vista l’avversaria che a settembre scorso, in casa, aveva ceduto solo di corto muso (1-0 con l’Italia in dieci). A Empoli la squadra dirige in scioltezza: il primo gol dopo tre minuti e pochi secondi certamente aiuta a mettere la gara nel canale giusto. Ci pensano Bartesaghi e Ndour, un asse Milan-Fiorentina che vede il terzino crossare dalla sinistra e il centrocampista con la 10 azzurra svettare di testa tra gli avversari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

europeo u 21 l italia passeggia sulla macedonia del nord a empoli 232 poker azzurro nelle qualificazioni
© Gazzetta.it - Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioni

Articoli correlati

Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia.

Leggi anche: Italia Under 21-Macedonia del Nord: orario, dove vederla e probabili formazioni. Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia

Tutti gli aggiornamenti su Europeo U 21 l'Italia passeggia sulla...

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; Baldini ‘vede’ la Macedonia del Nord: In campo con la giusta voglia. Bartesaghi: Il mister ci chiede di essere sempre positivi.

macedonia del nord europeo u 21 lEuropeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioniL'incontro è stato deciso dalle reti di Ndour, a segno dopo 3', Lipani ed Ekhator, che in due minuti chiudono il match in apertura di ripresa. Nel finale Fini realizza dal dischetto ... msn.com

macedonia del nord europeo u 21 lCalcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio Carlo ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.