I carabinieri forestali hanno scoperto un rettilario clandestino nascosto dietro una parete finta in un seminterrato di Sannicandro di Bari. All’interno sono stati trovati diversi esemplari di rettili esotici, tra cui un anaconda di cinque metri e un caimano. La struttura ospitava animali detenuti illegalmente, senza le autorizzazioni necessarie.

Incredibile scoperta dei carabinieri forestali: gli animali erano occultati in uno spazio nascosto da una finta parete. Sequestrate varie specie di serpenti e altri rettili pericolosi. Denunciato un pluripregiudicato Un vero e proprio rettilario clandestino nascosto dietro una finta parete in un seminterrato. Questa l'eclatante scoperta effettuata dai carabinieri forestali nel territorio di Sannicandro di Bari, dove erano detenuti illegalmente numerosi esemplari di rettili esotici e pericolosi. L’operazione, condotta dal Nucleo Cites di Bari con il supporto dei militari del Parco dell’Alta Murgia, ha portato alla luce una situazione definita allarmante per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a Sannicandro

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