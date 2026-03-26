Bari anaconde pitoni e boa nascosti dietro parete | maxi sequestro di rettili

A Bari, sono stati sequestrati numerosi rettili tra cui anaconda di oltre cinque metri, pitoni, boa e un caimano, trovati all’interno di un locale seminterrato nascosto dietro una parete fittizia. L’operazione ha portato al ritrovamento di questi animali, che erano stati occultati in un’area non visibile e senza autorizzazioni specifiche. Le autorità hanno eseguito i controlli e sequestrato gli esemplari.

Anaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. È la scoperta effettuata dai carabinieri forestali del Nucleo Cites di Bari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, durante un’operazione di controllo del territorio nel comune di Sannicandro di Bari. Il rettilario clandestino in una palazzina. Nel locale, trasformato in un rettilario clandestino all’interno di una palazzina condominiale, i militari hanno trovato numerosi esemplari di rettili di grandi dimensioni, appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington (Cites) e considerate potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica, detenuti illegalmente e in condizioni incompatibili con le esigenze etologiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettili Articoli correlati Coralli rari nascosti in valigia. Sequestro e maxi sanzione a una coppia di turisti italianiOtto esemplari di corallo di una specie a rischio di estinzione sono stati sequestrati all’aeroporto di Malpensa dagli uomini della Guardia di... Leggi anche: Droga, ancora un maxi sequestro. Trovati sedici chili di eroina e ‘coca’. Erano nascosti in un’auto in sosta