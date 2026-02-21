Ranucci fa infuriare il Cdr Tgr e Unirai | Lo abbiamo sempre difeso ma…

Sigfrido Ranucci ha definito alcuni colleghi trasferiti come “deportati”, scatenando l’irritazione del Cdr Tgr e di Unirai. La replica arrivata dai rappresentanti dei giornalisti sottolinea di aver sempre sostenuto Ranucci, ma ora si sentono traditi da queste parole forti. La discussione si accende tra accuse di linguaggio inappropriato e il tentativo di mantenere l’autonomia professionale. La polemica continua a dividere le parti coinvolte.

Botta e risposta tra Sigfrido Ranucci e il Cdr Tgr e Unirai, amareggiati dalle parole del giornalista che ha definito alcuni colleghi trasferiti "deportati" “Abbiamo sempre difeso Report e Sigfrido Ranucci, dagli attacchi della politica, di chi vorrebbe silenziare il programma e le sue inchieste, dalle intimidazioni e dagli ignobili attentati. E continueremo a farlo, perché pensiamo che Report e la sua redazione siano un patrimonio del servizio pubblico. Un patrimonio esattamente come lo sono le tante giornaliste e giornalisti delle redazioni regionali della Rai, che oggi Ranucci, ancora una volta, denigra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sigfrido Ranucci criticato da TgR e Unirai dopo la frase sui "giornalisti deportati" da ReportSigfrido Ranucci ha suscitato polemiche dopo aver chiamato

“Lo abbiamo preso noi!”. Roma beffata, la notizia che fa infuriare GasperiniL’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Giacomo Raspadori, proveniente dall’Atletico Madrid.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.