Un' altra auto ribaltata soccorsi in azione nella notte

Da leccotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un'auto si è ribaltata lungo le strade della Brianza, a Ronco Briantino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e gli operatori del distaccamento di Merate, che hanno collaborato con i soccorsi di Areu. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente.

L'incidente a Ronco Briantino. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza dalla vicina Merate Un'altra auto ribaltata lungo le strade della Brianza. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco - con gli operatori del vicino distaccamento di Merate - sono intervenuti per supportare i soccorsi di Areu dopo l'incidente avvenuto a Ronco Briantino nella tarda serata di ieri, mercoledì, a Ronco Briantino. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Coinvolti due uomini di 31 e di 40 anni, con le operazioni di soccorso iniziate in codice giallo e proseguite in verde. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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