Un' altra auto ribaltata soccorsi in azione nella notte

Nella notte, un'auto si è ribaltata lungo le strade della Brianza, a Ronco Briantino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e gli operatori del distaccamento di Merate, che hanno collaborato con i soccorsi di Areu. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente.

L'incidente a Ronco Briantino. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza dalla vicina Merate Un'altra auto ribaltata lungo le strade della Brianza. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco - con gli operatori del vicino distaccamento di Merate - sono intervenuti per supportare i soccorsi di Areu dopo l'incidente avvenuto a Ronco Briantino nella tarda serata di ieri, mercoledì, a Ronco Briantino. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Coinvolti due uomini di 31 e di 40 anni, con le operazioni di soccorso iniziate in codice giallo e proseguite in verde. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notte Articoli correlati Incidente a Occhieppo: auto ribaltata, soccorsi in azione per evitareIncidente a Occhieppo Inferiore: auto ribaltata, Vigili del Fuoco in azione Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti... Auto ribaltata a Strambinello: soccorsi in azione sulla statale 565Incidente a Strambinello: auto si ribalta sulla statale 565, conducente trasportato in ospedale Domenica 22 febbraio, nella tarda mattinata, una... Husband gave luxury to the mistress,wife got freebies.After divorce,he couldn't stop her! Approfondimenti e contenuti su altra auto Temi più discussi: Incidente sul ponte San Giorgio: auto ribaltate e lunga coda; Incidente a Seriate, auto ribaltata e lunghe code: giovane donna trasportata in ospedale; Auto si ribalta nel parcheggio del poliambulatorio dopo una manovra in retromarcia; Auto si ribalta e finisce a pochi metri dal torrente. Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notteL'incidente a Ronco Briantino. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza dalla vicina Merate ... leccotoday.it Allarme per un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi, soccorsi all'operaUn'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale tra Esino Lario e Parlasco nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo. L'allarme è scattato ... leccotoday.it Un'altra auto ancora - facebook.com facebook