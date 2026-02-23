Auto ribaltata a Strambinello | soccorsi in azione sulla statale 565

Da ameve.eu 23 feb 2026

Una Lancia Delta si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, causando l’intervento dei soccorsi. La vettura ha perso il controllo e si è ribaltata, bloccando temporaneamente la strada. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Incidente a Strambinello: auto si ribalta sulla statale 565, conducente trasportato in ospedale Domenica 22 febbraio, nella tarda mattinata, una Lancia Delta si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, nei pressi di Strambinello. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. La vettura viaggiava da Ivrea in direzione di Castellamonte. Il sinistro, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ha causato il ribaltamento del mezzo, che è rimasto con le ruote all’aria in mezzo alla carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente a Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente trasportato in ospedaleUn’auto si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, coinvolgendo un veicolo che si è capovolto e si è fermato con le ruote all’aria.

