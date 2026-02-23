Auto ribaltata a Strambinello | soccorsi in azione sulla statale 565

Una Lancia Delta si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, causando l’intervento dei soccorsi. La vettura ha perso il controllo e si è ribaltata, bloccando temporaneamente la strada. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Incidente a Strambinello: auto si ribalta sulla statale 565, conducente trasportato in ospedale Domenica 22 febbraio, nella tarda mattinata, una Lancia Delta si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, nei pressi di Strambinello. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. La vettura viaggiava da Ivrea in direzione di Castellamonte. Il sinistro, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ha causato il ribaltamento del mezzo, che è rimasto con le ruote all’aria in mezzo alla carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente a Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente trasportato in ospedaleUn’auto si è ribaltata sulla statale 565 di Castellamonte, coinvolgendo un veicolo che si è capovolto e si è fermato con le ruote all’aria.

Auto finisce fuoristrada, soccorsi in azione sulla tangenziale di PiacenzaNella mattinata del 24 gennaio, sulla tangenziale di Piacenza, un'auto è uscita dalla carreggiata nei pressi dell’uscita di San Lazzaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente a Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente trasportato in ospedale; Paura sulla Pedemontana: auto si ribalta dopo il ponte dei Preti; Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente ferito, traffico rallentato; STRAMBINELLO – Auto si ribalta sulla Pedemontana, ferito il conducente.

Auto si ribalta sulla Pedemontana a Strambinello: paura sulla SS565Incidente questa mattina, domenica 22 febbraio 2025, intorno alle 11, sulla SS565 Pedemontana, all’altezza di Strambinello nei pressi di Ponte Preti. Una Lancia Delta ha iniziato a sbandare e, dopo ... giornalelavoce.it

STRAMBINELLO – Auto si ribalta sulla Pedemontana, ferito il conducenteIncidente questa mattina, domenica 22 febbraio 2025, intorno alle 11, sulla SS565, Pedemontana, all'altezza di Strambinello nei pressi di ... obiettivonews.it

Michele Riglietti, 19 anni, è morto questa notte a seguito di un incidente d'auto a Morciano di Romagna, provincia di Rimini L’auto su cui viaggiava si è ribaltata finendo in una scarpata. Salva la 17enne che viaggia con lui che è riuscita a uscire da sola dall'aut - facebook.com facebook