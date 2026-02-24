Incidente a Occhieppo | auto ribaltata soccorsi in azione per evitare

Un incidente a Occhieppo ha causato il ribaltamento di un’auto, spingendo i soccorritori a intervenire immediatamente. La vettura ha perso il controllo in prossimità di una curva, provocando l’incidente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Biella, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere e messo in sicurezza l’area. I pompieri hanno lavorato senza sosta per garantire che nessuno si facesse male. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Incidente a Occhieppo Inferiore: auto ribaltata, Vigili del Fuoco in azione Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti nel territorio di Occhieppo Inferiore per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito dalla sede stradale ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, il conducente era già fuori dall'abitacolo, cosciente. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per la messa in sicurezza del veicolo, stabilizzando il mezzo ribaltato e gestendo i rischi legati a eventuali perdite di liquidi infiammabili.