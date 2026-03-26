Una stampa del Pomarancio scoperta in Scozia

Nelle ultime settimane sono state trovate alcune stampe del Pomarancio in Scozia, mentre continuano le indagini sulle opere e sui documenti collegati a Cristoforo Roncalli, conosciuto come il Pomarancio. La scoperta si inserisce nel quadro delle iniziative per commemorare il quarto centenario della morte dell’artista. Le ricerche si concentrano sull’identificazione di ulteriori testimonianze e di eventuali opere che possano essere attribuite al pittore.

Proseguono le ricerche sulle opere e sulle testimonianze legate a Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, in occasione del quarto centenario della sua morte. Il Comitato organizzatore delle celebrazioni per il “IV Centenario Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio”, presieduto da Silvano Montomoli, continua a raccogliere informazioni utili a ricostruire la presenza dell’artista toscano in Italia e all’estero. Proprio in questi giorni è emersa una segnalazione particolarmente interessante: una stampa raffigurante il Pomarancio è conservata in Scozia, all’interno di Lindisfarne Castle. Il castello si trova su Holy Island, un’isola collegata alla terraferma da una strada percorribile soltanto con la bassa marea. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Una stampa del Pomarancio scoperta in Scozia Articoli correlati Leggi anche: Stendardo del Pomarancio ancora irreperibile Una bambina fa una scoperta straordinaria dopo aver raccolto un sasso su una spiaggia del GallesLo strano sasso raccolto da Ariana Church, una bambina di 9 anni, durante una passeggiata su una spiaggia del Galles, si è rivelato essere molto più... Contenuti e approfondimenti su Una stampa del Pomarancio scoperta in... Argomenti discussi: Stazioni Romane, San Lorenzo in Damaso. Una stampa del Pomarancio scoperta in ScoziaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday Proseguono le ricerche sulle opere ... pisatoday.it Pomarancio, lite sull’anniversario: Non dividiamo la popolazioneIl sindaco Pacini replica alle accuse dell’opposizione sul comitato: Un mio netto rifiuto? E’ falso ... msn.com