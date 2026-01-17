Una bambina fa una scoperta straordinaria dopo aver raccolto un sasso su una spiaggia del Galles

Durante una semplice passeggiata sulla spiaggia del Galles, Ariana Church, una bambina di 9 anni, ha raccolto un sasso che si è rivelato essere molto più di un normale ciottolo. Gli esperti hanno successivamente identificato il reperto come un oggetto di particolare interesse scientifico, suscitando curiosità e attenzione sulla scoperta fatta da una giovane protagonista.

