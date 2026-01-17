Una bambina fa una scoperta straordinaria dopo aver raccolto un sasso su una spiaggia del Galles
Durante una semplice passeggiata sulla spiaggia del Galles, Ariana Church, una bambina di 9 anni, ha raccolto un sasso che si è rivelato essere molto più di un normale ciottolo. Gli esperti hanno successivamente identificato il reperto come un oggetto di particolare interesse scientifico, suscitando curiosità e attenzione sulla scoperta fatta da una giovane protagonista.
Lo strano sasso raccolto da Ariana Church, una bambina di 9 anni, durante una passeggiata su una spiaggia del Galles, si è rivelato essere molto più speciale agli occhi degli esperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Era fuggito negli Usa dopo una condanna per abusi su una bambina di 6 anni: trovato grazie a WhatsApp e arrestato
Leggi anche: Testa umana bollita e cucita dentro un pupazzo di Hello Kitty: la polizia indaga dopo la denuncia di una 13enne e fa una scoperta choc. Il giudice: “Mai vista una tale depravazione, brutalità, ferocia”
Una bambina fa una scoperta straordinaria dopo aver raccolto un sasso su una spiaggia del Galles - Lo strano sasso raccolto da Ariana Church, una bambina di 9 anni, durante una passeggiata su una spiaggia del Galles, si è rivelato essere molto più ... fanpage.it
Tragedia nella scuola italiana: bambina si sente male per il freddo, poi la scoperta da brividi: "Non è possibile" - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.