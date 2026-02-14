stendardo del pomarancio ancora irreperibile

Lo stendardo di Santa Lucia, un'opera del Cinquecento attribuita a Cristoforo Roncalli, è scomparso a Recanati tredici anni fa a causa di un furto. Da allora, nessuna traccia del prezioso pezzo, che rappresenta un elemento importante della devozione locale. Nonostante gli sforzi delle autorità, il quadro rimane ancora irrintracciabile.

Tredici anni. Tanto è passato da quando a Recanati si sono perse le tracce dello stendardo processionale di Santa Lucia, preziosa opera cinquecentesca attribuita a Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Era il 2013 quando il dipinto venne affidato all’Istituto superiore per la conservazione e il restauro di Roma, allora diretto da Gisella Capponi. Da quel momento, silenzio quasi assoluto. Nel frattempo Recanati ha cambiato amministrazioni, sindaci, assessori e priorità politiche. Prima due mandati a guida Fiordomo, poi l’era Bravi. Undici anni complessivi che non sono bastati a sciogliere il nodo della burocrazia e a riportare a casa un’opera di straordinario valore storico e artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

