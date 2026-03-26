Una serata attesa come il grande evento di Milano, l’unica data italiana di un tour internazionale di musica pop, si è trasformata in un momento di forte preoccupazione. La serata, che doveva celebrare un evento musicale di rilevanza, ha subito un cambiamento improvviso, passando da un momento di grande attesa a una situazione di allarme.

D oveva essere la grande notte di Milano, l’unica tappa italiana di un tour mondiale che sta riscrivendo le regole del pop. Invece, il concerto di Rosalia all’Unipol Forum di Assago si è interrotto bruscamente dopo appena dieci canzoni. L’artista catalana è apparsa sul palco chiusa in una scatola di legno, vestita da ballerina classica, pronta a trascinare gli 11.500 spettatori nel mondo mistico di Lux. Ma dopo meno di un’ora, tra lo stupore dei presenti, la musica si è ferma t a. Un’ intossicazione alimentare ha tradito la cantante, rendendo amara la serata meneghina. Come vestirsi per un concerto in inverno: outfit e idee look 2026. guarda le foto Rosalia in lacrime a Milano: «Ho vomitato qui dietro». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una serata iniziata come un trionfo d'estetica si è trasformata in un momento di grande apprensione

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