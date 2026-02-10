Non si hanno notizie di un anziano uscito in bicicletta ore di grande apprensione per i familiari

A Cesenatico, la famiglia di Jader Corzani cerca disperatamente notizie. L’anziano era uscito in bicicletta e da ore non si hanno sue tracce. La preoccupazione cresce di minuto in minuto. Le forze dell’ordine stanno cercando di trovarlo, ma ancora nessuna conferma su dove possa essere. La comunità si stringe intorno ai familiari, sperando in una svolta positiva.

Sono ore di grande apprensione a Cesenatico, da diverse ore i familiari non hanno notizie di Jader Corzani, un anziano uscito in bicicletta. In molti stanno condividendo sui social un appello per agevolare le ricerche dell'uomo, in una sorta di catena di solidarietà. “Se qualcuno lo dovesse.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Le famiglie di Alberto Trentini, cooperante veneto, vivono ore di incertezza e preoccupazione mentre attendono aggiornamenti sulla sua situazione.

Si intensifica l’attenzione sulla sorte di Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo a Caracas.

Argomenti discussi: Non si avevano notizie da due giorni, rintracciato Jonathan; Sulmona (Aq): giallo sulla scomparsa di una 48enne, non si hanno notizie di lei da una settimana; Castelverde, allarme per la scomparsa di Antonietta De Rosa: non si hanno sue notizie da giovedì scorso. L'allarme lanciato dall'associazione Penelope Lombardia; Cinquantenne scomparso da quasi un mese da Marineo, la sorella: Chi sa qualcosa ci aiuti.

Ambasciatore in Svizzera, ci sono italiani di cui non si hanno notizieCi una quarantina di connazionali che non hanno notizie dei loro familiari, ma ancora non si può parlare di dispersi. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a ... ansa.it

Achille Barosi tra gli scomparsi. Elena Sofia Barosi, d'origine milanese, tra le vittimeE' ancora nell'elenco dei dispersi: di Achille Barosi, amico di Chiara Costanzo, non si hanno notizie. Hanno lanciato un appello i genitori, che chiedono aiuto per riuscire a trovare il figlio 16enne. rainews.it

Accusa un malore sulla SS4 Salaria: anziano salvato dalla Polizia di Stato a Rieti Anziano colto da malore sulla SS4 Salaria a Rieti: decisivo l’intervento della Polizia di Stato e di un infermiere di passaggio. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport - facebook.com facebook

Morto l'anziano investito due volte sulle strisce a Genova x.com