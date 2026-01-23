La vita nei campi e i ricordi della guerra per celebrare i 100 anni di Nello arriva il sindaco

Per celebrare i 100 anni di Nello, il sindaco visita il paese. La sua vita è stata dedicata ai campi, ai ricordi della guerra e alla cura della famiglia e della comunità di Cesena. Un anniversario che testimonia un secolo di dedizione, lavoro e valori condivisi, simbolo di radici profonde e continuità nel tempo.

Un secolo di vita, di lavoro con le mani nella terra e di cura delle relazioni con la famiglia e Cesena. Nello Casadei ha raggiunto il traguardo dei 100 anni e, per celebrare questo straordinario compleanno, ha chiamato accanto a sé anche il sindaco Enzo Lattuca. “La aspettavo da mesi”, ha detto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

