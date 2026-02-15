Forza Italia punta sul Sannio | Referendum Giustizia attivata una rete di referenti per promuovere il voto al Sì

Forza Italia ha avviato una campagna nel Sannio per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, dopo aver attivato una rete di referenti locali. La provincia di Benevento si organizza per coinvolgere i cittadini durante le giornata di voto, il 22 e 23 marzo, con incontri e volantini mirati a spiegare i cambiamenti proposti sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Forza Italia nel Sannio: Un'Offensiva per il Sì al Referendum sulla Giustizia. La provincia di Benevento si prepara a un intenso confronto sul referendum del 22 e 23 marzo, incentrato sulla riforma della giustizia e, in particolare, sulla separazione delle carriere dei magistrati. Forza Italia ha potenziato la sua presenza sul territorio con un'ampia rete di referenti locali, pronta a promuovere il voto favorevole alla riforma. Radici nel Territorio: La Rete di Referenti di Forza Italia. L'impegno di Forza Italia nel Sannio si articola attraverso una capillare rete di rappresentanti in diversi comuni della provincia.