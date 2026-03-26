L’Iran colpisce una petroliera turca nel Mar Nero Ucciso un altro capo dei Pasdaran – La diretta

Nel Mar Nero, una petroliera turca è stata colpita, con un bilancio di vittime tra l’equipaggio. Nel frattempo, si è verificato l’assassinio di un altro leader dei Pasdaran. In un contesto di conflitto, Teheran si sta preparando all’ipotesi di un’invasione americana, minando un’isola strategica. Sono passati 27 giorni dall’inizio di un’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. Il comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione islamica, Alireza Tangsiri, e’ stato ucciso in un attacco a Bandar Abbas. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Petroliera turca colpita vicino a Istanbul, tensione nel Mar Nero. “Attacco dall’acqua, usato veicolo senza equipaggio”Roma, 26 marzo 2026 – Tensione alle stelle nel Mar Nero, dove una petroliera gestita da una società turca, ma battente bandiera straniera a è stata... La Turchia denuncia: "Petroliera attaccata nel Mar Nero"Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero , probabilmente da un veicolo di superficie senza... Una raccolta di contenuti su Mar Nero Temi più discussi: Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Iran, la rabbia di Trump sulla Nato: 'Codardi'; L’ex ambasciatore svizzero in Iran: Colloqui produttivi? Trump mente. Ankara, petroliera attaccata nel Mar Nero(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero, probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio, ha detto il ministro de ... msn.com Petroliera Elbus della flotta ombra russa colpita nel Mar Nero, aumentano i timori di una terza guerra mondialeUna petroliera diretta in Russia ha subito un attacco con drone nel Mar Nero, che l'ha spinta a richiedere l'assistenza della guardia costiera turca e a deviare la rotta. Lo riporta Reuters online ... ilmessaggero.it Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA x.com Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mine. L’Iran minaccia lo Stretto, e l'Ucraina offre competenze e mezzi per proteggere le rotte globali. Parla Dmytro Pletenchuk, portavoce delle Forze navali di Kyiv. Di Giulia Pompili - facebook.com facebook