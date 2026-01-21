Torna la mezza maratona di San Gaudenzio | il percorso e le strade chiuse
La mezza maratona di San Gaudenzio si svolgerà domenica 25 gennaio, con partenza alle 9. Durante l’evento, alcune strade del centro saranno temporaneamente chiuse al traffico per consentire il percorso dei podisti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alle segnalazioni stradali durante la mattina.
Torna la mezza maratona di San Gaudenzio.Come ogni anno saranno chiuse numerose strade in città nella mattinata di domenica 25 gennaio a partire dalle 9.30, ora della partenza da viale Kennedy.Due i percorsi: quello della mezza maratona, 21 chilometri ad anello intorno alla città, e quello della.
Torna a Novara la mezza maratona di San GaudenzioTorna a Novara la San Gaudenzio Half Marathon, prevista per domenica 25 gennaio.
Torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio: le strade chiuse a NovaraIl 22 gennaio, Novara torna ad ospitare la Sagra di San Gaudenzio, un evento tradizionale legato alla festa patronale della città.
Torna a Novara la mezza maratona di San GaudenzioDue le distanze previste: la mezza maratona (21,0975 km) divisa nella versione ufficiale Fidal (Novara Half Marathon) e nella versione non competitiva (sotto egida ACSI), e la San Gaudenzio Run 10 K
