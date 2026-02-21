Il piccolo Domenico è morto La mamma | Ora una Fondazione a suo nome

Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni. La famiglia aveva sperato in un miglioramento, ma invece il suo stato si è aggravato improvvisamente. L’ospedale ha confermato che il piccolo, sottoposto a trapianto a dicembre, non ce l’ha fatta. La mamma ha annunciato l’intenzione di creare una fondazione dedicata a suo nome per sostenere le famiglie in situazioni simili. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

AGI - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'azienda sanitaria di cui fa parte l'ospedale Monaldi in cui era ricoverato da circa 60 giorni il piccolo Domenico e dove aveva subito un trapianto di cuore bruciato.🔗 Leggi su Agi.it

