Recentemente si è parlato delle strisce bianche presenti nel petto di pollo, che si vedono spesso aprendo una confezione. Queste linee sottili attraversano la carne in senso longitudinale e hanno suscitato alcune preoccupazioni tra i consumatori. La questione riguarda la loro eventuale pericolosità, ma non ci sono ancora risposte definitive fornite dalla scienza in merito.

Può capitare di notarle aprendo una confezione di petto di pollo: sottili linee bianche che attraversano la carne in senso longitudinale. A prima vista possono far pensare a un’anomalia o a un segnale di scarsa qualità. In realtà si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella produzione avicola moderna e ben noto agli studiosi del settore. Queste striature, tecnicamente definite “white striping”, sono state oggetto di diversi studi negli ultimi anni perché rappresentano una modifica nella struttura del muscolo del pollo. Comprendere cosa sono e da cosa dipendono è importante per distinguere tra una semplice variazione della carne e un reale problema di sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Strisce bianche sul pollo: sono pericolose? Cosa dice la scienza

