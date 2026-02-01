Trenta grammi nello zaino e il resto a casa spacciatore minorenne in manette

La polizia ha arrestato un 17enne di Genova per aver trovato nel suo zaino 30 grammi di droga, mentre il resto la teneva a casa. Il ragazzo, già noto alle for forze dell’ordine, ora si trova in cella, accusato di detenzione ai fini di spaccio. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio durante un controllo di routine.

A tradire il 17enne è stato il nervosismo. Il controllo è avvenuto in via Goldoni a Sestri La polizia ha arrestato un 17enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 21.30 di venerdì 30 gennaio 2026 gli agenti del commissariato Sestri Ponente, transitando in via Goldoni, hanno notato un gruppo di giovani, che confabulavano fra loro, e hanno proceduto al controllo. Uno in particolare, il 17enne sopra citato, fin da subito si è mostrato infastidito e nervoso. Invitato a mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla, il giovane ha cercato di opporsi, aprendo solo alcune cerniere.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Durante un controllo di routine a Lograto, i Carabinieri della Stazione di Trenzano hanno arrestato un giovane per detenzione di cocaina destinata allo spaccio.

