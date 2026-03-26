Una donna per la prima volta leader della Chiesa d’Inghilterra | Sarah Mullally si insedia come arcivescova di Canterbury – Video

Sarah Mullally è stata ufficialmente inaugurata come arcivescova di Canterbury, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nella storia della Chiesa d’Inghilterra. La cerimonia di insediamento si è svolta recentemente, segnando un momento significativo per la confessione di Stato nel Regno Unito, che si è separata dal Cattolicesimo nel 1534 con lo scisma anglicano.

Sarah Mullally si è insediata formalmente come arcivescova di Canterbury. Si tratta della prima donna a ricoprire la carica di primate della Chiesa d’Inghilterra, storica confessione di Stato nel Regno Unito sin dallo scisma anglicano dal Cattolicesimo decretato nel 1534 da Enrico VII. L’intronizzazione ufficiale si è svolta nella millenaria cattedrale di Canterbury alla presenza, tra gli altri, anche del principe William e della principessa Kate. La cerimonia è stata caratterizzata anche da una liturgia solenne. Nel tradizionale question time del mercoledì, il primo ministro Keir Starmer ha augurato buon lavoro a Mullally davanti al parlamento britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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